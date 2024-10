STOCK CAR: Escalador em Buenos Aires, Muggiati celebra evolução

O equívoco no treino classificatório fez com que ele largasse da 22ª posição. Com uma estratégia que contou com a entrada do safety car, Zezinho conquistou 16 posições e concluiu a prova na sexta posição.

Zezinho Muggiati voltou de Buenos Aires com 53 pontos na bagagem, boa parte deles conquistados na corrida de sábado, quando foi o maior escalador com 17 posições conquistadas. Mais do que resultados, o piloto paranaense celebrou a evolução dentro do box.

O técnico da Seleção Brasileira de Futsal, Marquinhos Xavier, que já teve passagens pelo futsal paranaense com a equipe da Copagril, está celebrando a conquista da Copa do Mundo no Uzbequistão. A equipe canarinho conquistou o título pela sexta vez. Em todas as suas declarações após cada partida, o treinador fez questão de ressaltar a […]

“Estou contente com essa etapa. Terminar no top 10 de uma corrida na Stock Car não é nada fácil. No domingo, tinha poucos pushs e pelas características da corrida, não tinha como avançar”, avalia o piloto que terminou em 18º lugar com o Chevrolet Cruze da KTF Sports que leva as marcas do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Agora, o piloto se prepara para mais uma etapa internacional. A Stock Car vai acelerar para a 10ª etapa no Autódromo Victor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai, nos dias 25 e 26 de outubro.

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 3º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023. Logo em sua temporada na principal categoria do automobilismo ele já conquistou um pódio de terceiro lugar.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati