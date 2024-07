Stein Cascavel vence o Peñarol e está na semifinal da Libertadores

FUTEBOL

Será? Jogo entre Grêmio e Corinthians pode acontecer em Cascavel

Uma informação extraoficial que tem circulado nesta quinta-feira (25) é a possibilidade de Grêmio e Corinthians jogarem em Cascavel no dia 7 de agosto. Na data está marcada a partida de volta entre as equipes pelas oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com a assessoria do FC Cascavel, todas as partes envolvidas […]