Stein Cascavel terá quatro representantes na Seleção Brasileira

BRASILEIRÃO

FC Cascavel busca empate no fim do jogo contra o Cianorte

O FC Cascavel foi até Cianorte neste domingo em seu penúltimo compromisso pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. O Cianorte abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, com Lucas Lourenço. Na segunda etapa, aos 41 minutos, o FC Cascavel empatou o jogo com gol marcado […]