Serpente estreia com vitória na Copa Sul Sub-20

O Futebol Clube Cascavel começou sua caminhada na Copa Sul Sub-20 com uma vitória contundente sobre o Criciúma, atual campeão catarinense no sábado (7). A competição reúne as melhores equipes do Sul do Brasil, classificadas com base em seus desempenhos nos campeonatos estaduais.

O jogo começou de forma intensa, e antes do primeiro minuto, o Criciúma teve um pênalti a seu favor, convertido por Lira. No entanto, a Serpente Aurinegra rapidamente tomou controle da partida, criando várias chances de gol. Em um erro da defesa catarinense, Matheus Goiás apareceu livre e empatou o jogo. Ainda no primeiro tempo, o lateral-esquerdo Hiago, do Criciúma, foi expulso após cometer uma falta clara em uma jogada de perigo do Cascavel.

No segundo tempo, o domínio cascavelense se intensificou. Ícaro virou o jogo ao deslocar o goleiro adversário, e Choco, que entrou na segunda etapa, ampliou o placar, fechando a vitória por 3×1.

Com o resultado positivo na estreia, o Cascavel agora se prepara para o próximo desafio na quarta-feira (11), quando enfrentará o Brusque, fora de casa, em Santa Catarina.