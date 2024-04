Seleção vence Ucrânia em penúltimo teste antes do Mundial

A Seleção Brasileira goleou nesta segunda-feira (15) a Ucrânia em seu segundo amistoso na Lituânia. A sequência de jogos faz parte do último teste antes da Copa do Mundo de Futsal (de 14 de setembro a 6 de outubro, no Uzbequistão). Marlon (2), Felipe Valério (2), Richard (2) e Henrique balançaram a rede na vitória por 7 a 2.

O ala Richard está defendendo a Amarelinha pela primeira vez e marcou duas vezes no jogo contra a Ucrânia. O atleta falou sobre o desempenho do Brasil no jogo e comentou sobre este momento especial.

“Fizemos um grande jogo, aproveitamos as oportunidades e concluímos em gols. Estou feliz por marcar pela Seleção, foi um momento muito especial. Agora vamos descansar porque amanhã temos o último jogo da sequência de amistosos e queremos finalizar essa preparação com uma vitória.”

O Brasil volta à quadra nesta terça-feira (16), às 13h30 (horário de Brasília). O último amistoso da equipe antes da Copa do Mundo será diante da Lituânia, na Arena Jonavos Sporto (LTU). A partida conta com transmissão ao vivo no SporTV.

Fonte: CBF