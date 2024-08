São Paulo e Galo abrem duelo das quartas de final

Dono de uma das melhores campanhas como mandante no Brasileirão, o São Paulo aposta na força do Morumbis para começar com vantagem o duelo contra o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil. Os times jogam a partir das 21h30.

Em 14 jogos desde que Luis Zubeldia assumiu o tricolor paulista, foram 87% de aproveitamento. O técnico não contará com o zagueiro Alan Franco, que foi expulso contra o Goiás, nas oitavas de final, e não joga. Ferraresi é favorito a ficar com a vaga, mas Sabino, de boas apresentações recentes, também tem chance. Um time provável tem Rafael; Rafinha, Arboleda, Ferraresi (Sabino) e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Michel Araújo; Calleri.

No Galo

O Atlético volta a contar com o atacante Hulk depois de três semanas em tratamento. Saravia e Alonso também estão relacionados. A provável escalação tem Everson, Saravia (Bruno Fuchs), Battaglia, Alonso, Arana; Otávio, Alan Franco e Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk.