Paraná segue com mais equipes na LNF

Paraná - A edição 2025 da Liga Futsal começa neste fim de semana e, mais uma vez, o Paraná é o estado que tem o maior número de participantes: Sete. Campo Mourão, Cascavel, Esporte Futuro, Foz Cataratas, Marreco, Pato e Umuarama.



O Cascavel sonha alto e quer repetir as temporadas em que esteve no topo do cenário. Em fase de ascensão dentro do Paranaense, o time vai consolidando o investimento feito pela diretoria no início da temporada com a contratação de nove atletas: os goleiros Gustavinho e Jackson, os alas Bazzinho, Samuel, Wendel, Jonas, Lucão e Russo, além do pivô Vini.

Outro representante da região é o Esporte Futuro, de Toledo, que segue apostando em jogadores jovens mesclados com alguns mais experientes, como o ala Renatinho, de 33 anos, que vai para a sua segunda temporada no clube. Uma novidade é o fixo Quixeré, que vestiu as cores do clube em outros tempos e está de volta. O Foz Cataratas também se mexeu. As principais contratações são o ala direito Amokachy, o pivô Klayver e o goleiro Robert.