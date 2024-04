Operário recebe o Grêmio em clima de decisão

Ponta Grossa – Com 100% de aproveitamento no início da Série B, o Operário recebe o Grêmio, nesta terça-feira (30), no Estádio Germano Kruger, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O objetivo do time paranaense é bem claro: vencer o jogo e abrir vantagem para a partida da volta. Com um dos melhores programas de sócio-torcedor do estado, o time garantiu lotação máxima no estádio e ainda ampliou o espaço destinado aos torcedores do Grêmio.

Em campo, o técnico Rafael Guanaes pretende mexer em relação ao time que venceu o Ituano no fim de semana. “Teremos mudanças. Alguns atletas que jogaram contra o Ituano não vão, outros descansaram, então devem ir para o jogo. A perna fresca é fundamental. Vamos pensar na recuperação de cada um para buscar o melhor time”, disse o treinador.

O Grêmio viajou direto de Salvador para Curitiba após a derrota para o Bahia, marcada pela cena final de Renato Portaluppi, tirando todos os integrantes do banco em protesto contra a arbitragem. O caso ganhará novos capítulos ao longo da semana, já que gerou uma espécie de disputa entre as duas associações de árbitros que funcionam no país.

O técnico optou por dar um descanso maior aos jogadores e fez apenas um treino leve na tarde de ontem (29), sem indicar a escalação. O provável é que seja repetido o time que atuou na Fonte Nova.