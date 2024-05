Oeste do Paraná nas Olimpíadas de Paris 2024

Falta pouco mais de dois meses para o início dos Jogos Olímpicos Paris 2024. No dia 26 de julho, cerca de 10.500 atletas de 206 países disputarão 28 modalidades olímpicas diferentes, em busca da tão sonhada medalha de ouro. A competição termina no dia 11 de agosto. E, no meio desta “multidão” de atletas, junto com a caravana do Comitê Olímpico Brasileiro, estarão dois canoístas que representarão a cidade de Cascavel: Vagner Souta e Ana Paula Vergutz, atletas do CRC (Clube de Regatas Cascavel).

Os canoístas conquistaram as vagas com bom desempenho no Campeonato Pan-Americano de Canoagem Velocidade, realizado em Sarasota, nos Estados Unidos. Ana Paula ficou com a medalha de prata na final do K1-500m, e Vagner conquistou o bronze no K1-1000m. Os atletas cascavelenses agora aguardam a formalização da convocação, a terceira de Vagner Souta, depois de Rio 2016 e Japão 2020, e a segunda de Ana Paula Vegutz, que disputou os Jogos no Brasil há 8 anos.

VAGNER SOUTA

A reportagem conversou com Vagner Souta para saber como está a preparação e a expectativa para as Olimpíadas. Ele é um dos principais nomes brasileiros na modalidade, ao lado de Ana Paula. Feliz com a conquista da vaga, o atleta de 33 anos, vai em busca do sonho do “Ouro Olímpico”. “Será minha terceira vez nas olimpíadas. É sempre uma honra participar do maior evento esportivo do mundo. Creio que é o sonho da maioria dos atletas”, destacou.

Vagner nasceu no interior do Mato Grosso, mas logo se mudou para Cascavel, cidade onde moram os pais, a esposa e a filha. Ele contou que começou na canoagem em 2009, ainda jovem. Porém, precisou dar uma pausa na carreira por conta de outros compromissos, como o chamado do Exército Brasileiro.

Entretanto, em 2013, o técnico Lauro de Souza Junior, que já foi treinador do CRC e hoje comanda a Seleção Brasileira de Canoagem, o chamou para voltar a treinar. Com bom desempenho nos treinos e competições, Vagner passou a ser figurinha carimbada nas convocações para as disputas nacionais e internacionais.

O canoísta tem no currículo medalha de prata na classe K-4 1000m, e bronze na classe K-2 1000m, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, em 2015. Já nos Jogos de Lima 2019, foi bronze, novamente na classe K-1 1000m.

FOZ DO IGUAÇU

A cidade de Foz do Iguaçu também estará representada em Paris. As irmãs Ana Sátila e Omira Estácia conquistaram no Mundial de canoagem slalom as vagas para o Brasil, respectivamente, no C1 e no K1 feminino.

Ana Sátila é natural de Iturama (MG), mas já se considera uma iguaçuense. Ela passou um período da infância em Primavera do Leste, no Mato Grosso, mas mudou-se com a família para Foz do Iguaçu, aos 16 anos. Sátila começou a praticar a modalidade por meio do projeto Meninos do Lago, da Itaipu Binacional.

Assim como Vagner Souta e Ana Paula Vergutz, Ana Sátila é figura carimbada nas convocações da Seleção Brasileira. “Fiquei contente com o resultado. E estou muito feliz de ter conquistado a vaga olímpica para o Brasil. Queria agradecer a todos por ter me apoiado”, diz Sátila.

A base da atleta atualmente fica no Rio de Janeiro, mas eventualmente ela treina em Foz do Iguaçu.