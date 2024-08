Oeste Brasil traz reforços para a terceirona

Um elenco que mescla experiência e juventude é o que o Oeste Brasil Futebol Clube apresentará para as disputas do Campeonato Paranaense da 3ª Divisão. A competição terá início no próximo final de semana e a estreia do Oeste Brasil será diante do Toledo EC, num novo clássico do futebol estadual, no Estádio 14 de Dezembro, em Toledo.

A semana começa com o anúncio pelo presidente e técnico Agenor Piccinin da chegada de mais três atletas para encorpar o elenco. A começar pelo goleiro Diego Vitório, 24 anos e 1,90m. Ex-Criciúma, onde atuou na base e no profissional, ele defendeu também o Barra (Balneário Camboriú) e Luverdense (MT). Diego conquistou recentemente o acesso à Série A do Campeonato Catarinense com o Caravaggio FC, de Nova Veneza, cidade próxima a Criciúma.

O zagueiro Rodrigo Paganelli, 36 anos e 1,90m, disputou estaduais no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Espírito Santo, onde estava, defendendo a equipe do Capixaba. Ele soma 11 acessos em sua carreira.

Também passa a integrar o elenco do Oeste Brasil o meia-atacante Cauã Andrade. Com 22 anos a completar em outubro, ele já defendeu o RB Bragantino e o Galo Maringá. Atualmente, estava no Grêmio São-Carlense (SP).

A competição

No total, 14 equipes disputarão o Paranaense 3ª Divisão na luta pelas duas vagas à divisão intermediária em 2025. Na primeira fase, o Oeste Brasil está no Grupo B, onde enfrentará o Verê FC (Verê), CE União (Francisco Beltrão) e Toledo EC (Toledo).

O Grupo A é formado por: Prudentópolis FC (Prudentópolis), Hope Internacional (Campo Largo), AA Batel (Guarapuava), Iraty SC (Irati) e Araucária EC (Araucária)

No Grupo C estão: Cambé AC (Cambé), Arapongas EC (Arapongas), Rolândia EC (Rolândia), Sport (Campo Mourão) e Portuguesa Londrinense (Londrina).

Fonte: Assessoria Oeste Brasil