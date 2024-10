Na Neva, Stein e Telêmaco fecham primeira fase do Paranaense

Stein e Telêmaco Borba se tornaram a principal rivalidade do Paraná nos últimos anos, pois, nas três últimas temporadas, essas duas equipes decidiram a Série Ouro, todas vencidas pelo Stein.

Esse clássico se repetirá nesta quarta-feira (9), às 19h30, no Ginásio da Neva, na última rodada da primeira fase do Paranaense.

O time cascavelense iniciou a semana trabalhando forte em dois períodos, começando com a preparadora física Lívia Almeida, que realizou um trabalho de força na academia Corpus Training, seguido pelo técnico Márcio Coelho que trabalhou com as meninas no Ginásio da Neva, no local do jogo dessa quarta-feira.

O Stein, em segundo lugar, com um ponto a menos que o líder Marechal, ainda busca o topo da tabela. Para isso, além de vencer o Telêmaco, conta com um tropeço do líder, que recebe o Cianorte no Ginásio Ney Braga, em Marechal.

Para o Telêmaco, quinto colocado, o objetivo é ultrapassar o Pato na tabela. A combinação para que isso aconteça será vencer o Stein fora de casa e torcer por uma vitória do Londrina diante do Pato; essa partida acontecerá no Ginásio Moringão, em Londrina.

O Stein não terá desfalques para o duelo contra o Telêmaco.