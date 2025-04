Maringá tenta fazer história diante o Galo

Com mais de 8 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Maringá encara o Atlético Mineiro, nesta terça-feira (29), tentando abrir vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. O objetivo do time comandado por Jorge Castilho é vencer a partida e aproveitar o fator casa.

Vice-campeão estadual, o Maringá vem com uma excelente campanha na Série C e, pela primeira vez disputa da terceira fase da Copa do Brasil. “Temos que respeitar esse gigante do futebol brasileiro, mas estamos em casa e temos que fazer isso prevalecer. O Cuca sabe do nosso padrão de jogo, mas cada jogo é uma história. Temos a chance de fazer uma grande partida”, afirma o técnico Jorge Castilho.