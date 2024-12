Marechal e Stein disputam a final do Campeonato Paranaense na próxima segunda-feira

Esportes

COPA TRUCKASG Motorsport chega com objetivo bem definido para a final em Goiânia

A Copa Truck vive o seu último final de semana da temporada 2024 com a realização da Etapa 9 no Autódromo de Goiânia. Com o título da categoria elite já definido para Bia Figueiredo, a etapa marca das definições do título na PRO e dos vice-campeonatos. O time ASG Motorsport chegará com seus sete caminhões […]