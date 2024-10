Magnus Futsal será eliminado? LNF emite nota sobre polêmica

Em relação ao caso envolvendo a partida entre São Lourenço x Magnus, ocorrida no dia 12 de outubro em Santa Catarina, válida pelas Oitavas de Final da LNF 2024, a LNF fez uma “notícia de infração” na segunda-feira (14.10), às 9h, comunicando o STJD sobre a irregularidade do atleta Dieguinho, do Magnus. O São Lourenço, adversário da equipe de Sorocaba, fez o mesmo. No mesmo dia à noite, a Procuradoria ofereceu denúncia contra o Magnus. A denúncia está, hoje pela manhã, com a Presidente do STJD para análise inicial. Na sequência será designada Sessão de Julgamento da Comissão Disciplinar. Sendo assim, a LNF aguarda os trâmites oficiais para resolução do caso.

Até o momento o jogo da volta, marcado para esta sexta-feira, às 20 horas, na Arena Sorocaba, segue confirmado no site da Liga.