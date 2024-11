Jogo atrasado vira decisão no Brasileirão

O último dos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro será realizado neste sábado na Ligga Arena, em Curitiba. O Athletico recebe o Atlético Mineiro, às 18h30, pela 19ª rodada. Curiosamente, na época em que deveria ter sido disputada a partida, os dois times figuravam entre os seis primeiros do campeonato. Agora, ambos estão ameaçados pelo rebaixamento, especialmente o time paranaense que ocupa a 18ª posição com 34 pontos. Em situação um pouco mais tranquila, o Galo está na 10ª posição, mas apenas seis pontos acima da ZR. Matematicamente, ainda precisa de um ponto para escapar.

Com duas derrotas seguidas para Vitória e São Paulo, o técnico Lucho González aponta o jogo como decisivo para o time manter as chances.

“Temos uma decisão muito importante contra o Atlético-MG, não tenho dúvida que o torcedor vai aparecer como vem fazendo, e que a entrega vai ser forte para conquistar os três pontos”, confia o treinador.

Mais uma vez o treinador vai modificar a escalação. É a nona vez consecutiva que Lucho não repete escalação. Desta vez, Felipinho está suspenso e Cuello e Nikão retornam.