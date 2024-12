Jaraguá volta a conquistar a LNF

Foi de tirar o fôlego, histórico e recheado de emoções como a LNF só havia visto uma única vez em quase três décadas de existência. Foram 14 anos até voltar a soltar o grito de campeão. Agora, o Jaraguá, depois dos títulos de 2005, 2007, 2008 e 2010, chega novamente ao topo do futsal nacional. Ao bater o Praia Clube, no domingo, por 6 a 5 no drama dos pênaltis, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal e 1 a 1 na prorrogação, o time catarinense chega ao pentacampeonato, algo só conquistado pelo Carlos Barbosa.

O título coroa uma campanha espetacular dos catarinenses. Terceira colocada na classificatória, a equipe encarou gigantes nos Playoffs. E no caminho eliminou Corinthians, a ACBF e o Pato, todos campeões da LNF chegando na final com mais peso nas costas do que o adversário, que jamais havia chegado tão longe.