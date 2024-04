Grêmio joga embalado por resultado histórico

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (23), para enfrentar o Estudiante, em La Plata, com a necessidade de um resultado positivo para seguir com boas chances de classificação na Libertadores. A tarefa é muito difícil, porém, não impossível, e o histórico pode ajudar nestas horas. Há quase 25 anos, em novembro de 1989, o Tricolor chegava em La Plata, para a disputa das quartas de final da Super Copa da Libertadores com a mesma missão: vencer o Estudiantes. E conseguiu, mesmo atuando com dois jogadores a menos. 3 a 0.

Duas décadas depois, o cenário é parecido. A equipe treinada por Renato Portaluppi terá de encarar os mais de 30 mil torcedores que estarão no estádio Jorge Luis Hirschi, onde quase não perde na história da Libertadores. Além disso, o Estudiantes vem de cinco vitórias consecutivas.

Sem Reinaldo e Mayk, além da recente venda de Cuiabano ao Botafogo, o técnico Renato Portaluppi deverá improvisar na lateral-esquerda. Contra o Cuiabá no último sábado, o jovem José Guilherme foi utilizado. Porém, para um confronto de peso na Argentina, é possível que Renato opte por improvisar o lateral-direito Fábio.

O Grêmio é lanterna do grupo com zero ponto, enquanto o rival divide a liderança com o Huachipato, com quatro.