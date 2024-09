Grêmio enfrenta o Flamengo pelo Brasileirão, neste domingo (22)

Pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro o Grêmio recebe o Flamengo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18h30 (Horário de Brasília).

O tricolor gaúcho vem de empate diante da equipe do Bragantino, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro e ocupa a 14° posição na tabela com 28 pontos. Pelo lado Rubro-Negro, o Mengo vem de derrota para o Peñarol, pela Libertadores da América. No brasileirão os cariocas ocupam a 4° colocação com 45 pontos, ambas as equipes ainda tem jogos adiados.

Para o duelo foram disponibilizados 25 mil ingressos, por causa da enchente no Rio do Sul este ano, o clube ainda está em processo de reorganização no seu estádio, e ainda não está sendo utilizando a capacidade normal para os jogos.

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi; Cristaldo, Monsalve e Soteldo; Braithwaite.

Técnico: Marcelo Salles.

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley França, Iago (Cleiton), David Luiz e Ayrton Lucas; Evertton (Allan) e Carlos Alcaraz; Matheus Gonçalves, Lorran e Gabriel Barbosa; Carlinhos

Técnico: Tite

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Neuza Inês Back (Fifa-SP) e Evandro De Melo Lima (SP).

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira Do Amaral (SP).

Onde assistir

A partida pode ser acompanhada pelo SporTV ou Premiere.