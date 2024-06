Gre-Nal tem jogos decisivos por vaga

Após várias trocas

Serpente busca estabilidade com ‘professor Kleina’

Cascavel – No último dia 22 de maio, o FC Cascavel comunicou a saída do técnico Matheus Costa e apresentou Gilson Kleina como novo comandante. O novo treinador, que disputou o Campeonato Paranaense pelo Azuriz, chegou com a missão de conquistar o tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. A Serpente Aurinegra está […]