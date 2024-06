GP Toyota 100 tem vitória soberana de Julio Campos

Com casa cheia no Autódromo Velocitta, a Stock Car Pro Series completou neste domingo (30) a quinta etapa da temporada 2025. A corrida principal da rodada, chamada GP Toyota 100, entregou um grande espetáculo, com muitas disputas aguerridas por posição em vários pelotões, como tem sido frequente durante todo o campeonato. E Julio Campos foi o grande destaque desta jornada com uma atuação irretocável. Depois de ter largado da posição de honra, o paranaense da Pole Motorsport liderou praticamente de ponta a ponta e venceu pela sexta vez na Stock Car, a primeira no ano. Destaque também para a dupla da Crown Racing, que colocou a Toyota no pódio: Enzo Elias cruzou a linha de chegada na segunda posição, enquanto Felipe Baptista marcou seu quarto top-3 no ano e manteve a liderança do campeonato.

Para Julio Campos, a conquista deste domingo foi marcante. Há quase quatro anos, em outubro de 2020, o piloto — hoje com 42 anos — triunfava pela quinta vez na categoria, tendo como palco o mesmo da vitória desta tarde, o Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu, no interior paulista. Agora, o piloto do Chevrolet Cruze #4 voltou a escalar o topo e segue firme na luta pelo título e ocupa a terceira posição da tabela da temporada.

Atual campeão da Stock Car, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) terminou a corrida deste domingo na quarta colocação depois de superar na raça Guilherme Salas, que finalizou a apenas 0s446 atrás do paranaense. Gaetano Di Mauro finalizou o domingo na sexta colocação e foi o Vivo Man of the Race da etapa — vencedor da sprint do último sábado, o atual piloto da Cavaleiro Sports e futuro integrante da Eurofarma RC marcou o maior número de pontos entre sábado e domingo: 110.

Com presença frequente no top-10, Bruno Baptista (RCM Motorsport) concluiu a corrida principal do Velocitta em sétimo lugar, à frente de Cesar Ramos (Ipiranga Racing). Depois de uma batalha que envolveu Dudu e Rubens Barrichello, Felipe Massa (TMG Racing) foi o nono colocado, à frente do jovem Eduardo, que segue entre os dez primeiros do campeonato.



Como foi a corrida — A prova que fechou a quinta etapa do campeonato começou com largada limpa, sem grandes incidentes. Quem enfrentou problemas, pela terceira vez em três corridas no Velocitta, foi o então líder Rafael Suzuki, que foi aos boxes e regressou à pista pouco depois. Julio Campos liderou no início da disputa, seguido por Enzo Elias e Gabriel Casagrande, o top-3 do grid em Mogi Guaçu.

Desde o princípio, a corrida foi marcada por ritmo muito forte e pela proximidade dos carros, muitos deles envolvidos em aguerridas batalhas por posição. Na frente, Julio Campos destoou e, com uma sequência de voltas rápidas, conseguiu abrir ligeira vantagem para Enzo Elias antes da abertura do box para a janela de pit-stops obrigatórios, na volta 7. Naquele momento, Casagrande era o terceiro, com Guilherme Salas em quarto e Cesar Ramos na quinta posição.

Mix de estratégias

O que se viu a seguir foi um mix de estratégias: os pilotos que vinham mais atrás optaram por fazer seus pit-stops logo no início da janela, enquanto os ponteiros deixaram as respectivas paradas obrigatórias para a parte final do período.

O top-3 ficou inalterado depois da janela: Julio Campos voltou na frente, com vantagem bem considerável para Enzo Elias. Entretanto, o brasiliense voltou da sua parada muito pressionado por Gabriel Casagrande, em terceiro, e Guilherme Salas, quarto colocado. Na sequência vinha Bruno Baptista e Felipe Baptista, em uma batalha muito apertada pelo segundo lugar envolvendo cinco carros. Foi um dos pontos altos de toda a prova.

Ao mesmo tempo em que via Casagrande “crescer no retrovisor”, Enzo aumentou o ritmo para diminuir a diferença para Julio, que seguia na liderança, sem ser ameaçado. Uma bela briga tinha como protagonistas Guilherme Salas e Felipe Baptista, que fez ousada manobra de ultrapassagem na curva do Saca-Rolha e assumiu o quarto lugar. Imparável, Felipe repetiu a passada quando superou Casagrande na volta seguinte, subiu para terceiro e partiu pra cima do companheiro de equipe, Elias.

A reta final da corrida reservou grandes momentos, com disputas aguerridas e de peso envolvendo Felipe Massa, Dudu e Rubens Barrichello, e também entre Ricardo Zonta, Daniel Serra, Thiago Camilo e Gianluca Petecof. Por outro lado, Julio Campos teve uma jornada absolutamente soberana e, do início ao fim, controlou a corrida para voltar a vencer na Stock Car, sacramentando um grande fim de semana, assim como foi para a Crown Racing com seus pilotos Enzo Elias e Felipe Baptista no pódio do Velocitta.

Stock Car Pro Series, temporada 2024