Galo decide primeira vaga na final da Libertadores

River Plate e Atlético Mineiro decidem, nesta terça-feira (29), às 21h30, no Estádio Monumental de Nuñez, a primeira vaga para a decisão da Taça Libertadores de América. No jogo de ida, o time brasileiro cravou 3 a 0 e abriu uma boa vantagem. E a estatística está a favor do Galo: nunca um time brasileiro levou a virada após abrir tamanha vantagem num jogo de ida.

A última vez em que o Atlético foi derrotado por um clube argentino na Libertadores foi em 2013, no jogo de ida da semifinal do torneio. Naquela ocasião, o Galo perdeu de 2 a 0 para o Newell’s Old Boys, na Argentina. No jogo de volta, o Atlético reverteu o placar e avançou para a decisão nos pênaltis.