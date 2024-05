FC Cascavel na busca de recuperação

Cascavel – O Barra, de Santa Catarina, é o adversário do FC Cascavel, neste domingo, 16 horas, pela terceira rodada do grupo 8 da Série D. O jogo vale como recuperação para as duas equipes, já que os cascavelenses foram derrotados em casa na última rodada, enquanto os catarinenses empataram na estreia é tiveram uma pausa forçada na rodada anterior em virtude do adiamento das partidas.

O técnico Matheus Costa promoveu algumas alterações na escalação por conta de questões de recuperação muscular de alguns jogadores que não foram liberados pelo Departamento Médico.

“A competição é muito equilibrada e temos a possibilidade de buscar mais pontos fora de casa, recuperar o que perdemos na semana passada. Tivemos três baixas na semana passada e, agora, temos pelo menos uma, especialmente no meio-campo e ataque. Vejo que a gente tem um grande jogo agora de uma equipe também que é considerada uma das favoritas do nosso grupo, então vejo que vai ser um grande jogo de duas grandes equipes, um excelente duelo, para a gente estar também analisando não só o nível da nossa equipe, mas também o nosso poder no nosso grupo da busca pela nossa classificação”, destacou o treinador Matheus Costa.

O treinador da Serpente Aurinegra aproveitou também para prestar solidariedade às equipes do Rio Grande do Sul e também a todo o povo gaúcho, que vem sofrendo por conta das enchentes. “Toda a nossa oração e solidariedade com todos, é um momento de muita compreensão, a gente sabe, é indiscutível o que o povo está sofrendo e o que a gente tem que procurar fazer para que a gente consiga reverter isso e o povo gaúcho sofre o menos possível”, disse.

Os jogos dos times gaúchos foram adiados pela CBF, mas a agenda do FC Cascavel deve seguir normal, pois o próximo adversário gaúcho está marcado para o dia 02 de julho, contra o Novo Hamburgo.