Estreia com peso de decisão

Cascavel - O FC Cascavel estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira sob pressão. As últimas duas semanas foram pesadas após a eliminação na primeira fase do paranaense, troca de técnico, saída de jogadores e protestos da torcida pela qualidade do elenco, falta de resultados e majoração no valor dos ingressos para a partida contra o América Mineiro, às 19 horas, no Estádio Olímpico.



O novo técnico, Tcheco, faz sua estreia com o desafio de quebrar a sequência de quatro jogos sem vitórias. Para isso, ele deve promover algumas alterações nos três setores da equipe. No ataque, Josiel deve ganhar a vaga deixada por Rodrigo Alves, que deixou o time junto com outro atacante, Schutz, em busca de disputa das divisões superiores do Brasileiro.