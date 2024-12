Em Corbélia, Serpente vai buscar recuperação no Torneio de Verão

Cascavel – Com a expectativa de melhora, o FC Cascavel enfrenta o Maringá, a partir das 16 horas deste sábado, no Estádio Paulo Roberto de Souza, em Corbélia. O jogo pode marcar a recuperação dos dois times que foram derrotados na rodada de abertura do Torneio de Verão, preparatório para o Campeonato Paranaense.

“Assistimos várias vezes o vídeo do primeiro jogo, avaliamos o que foi errado e o que acertamos. A semana de trabalho foi muito produtiva para as correções. A expectativa é de melhora em relação ao primeiro jogo e queremos melhorar para o próximo contra o Londrina para que cheguemos bem na estreia do Estadual”, avaliou o técnico Silvio Canuto.

Por conta dos treinos físicos que ainda seguem puxados para formar a base muscular dos atletas, a escalação inicial terá mudança em relação ao primeiro jogo. O zagueiro Giovane sentiu e será poupado. “A pré-temporada está sendo forte, e temos um calendário longo. Essa fase é assim mesmo para que a gente não sinta tanto os campeonatos que estão por vir”, conclui Canuto.

Rodada