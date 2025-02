Eliminação antecipa mudanças no FC Cascavel

Cascavel - Além do calendário, a eliminação na primeira fase do Campeonato Paranaense segue gerando efeitos no FC Cascavel. O primeiro anúncio feito ontem (17) pelo time foi a demissão do técnico Silvio Canuto, que teve um aproveitamento de cerca de 35% em todo o período que dirigiu a equipe com jogos no Torneio de Verão e Campeonato Paranaense. Mas as mudanças não devem parar por aí.

Foto: Assessoria

O executivo de futebol Matheus Millet apontou que o time está em busca de contratações para suprir algumas posições em que os contratados não deram certo. Além disso, alguns atletas já estão acertados com times de outras divisões e a saída já estava prevista. “Temos que entender o que aconteceu e quais procedimentos iremos adotar internamente e quais peças trocar. Já estávamos trabalhando para reforçar o elenco e entendendo algumas deficiências nossas, algumas peças que não deram certo. Isso faz parte no processo do futebol”, apontou o executivo.