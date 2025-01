É amanhã! São Paulo e Corinthians disputam o título da Copinha

São Paulo - Mais uma vez o clássico “Majestoso” define o campeão da Copinha. Amanhã (25), na Arena Pernambuco, ás 10h (Horário de Brasília), São Paulo e Corinthians disputam o título da 55° edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A competição que anualmente proporciona a oportunidade de visibilidade para jogadores que representam diversos times do país na categoria de base, é disputada da seguinte forma: fase de grupos, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Nesta edição participaram 128 equipes.

E os finalistas?

Para chegar na “grande decisão” não é nada fácil, foi uma sequência de jogos muito intensa.

O São Paulo para chegar até a final da competição venceu o Criciúma na semifinal pelo placar de 2×1, na Fonte Luminosa, com dois gols do Ryan Francisco de pênalti para classificar os meninos do Cotia. O atacante que é o artilheiro do campeonato com 10 gols não joga a final por ter recebido o segundo cartão amarelo e deve cumprir suspensão.