De novo!!! Resiliente, Muggiati é o escalador da etapa em Goiânia

“Estou muito feliz pelas corridas, por tudo que consegui fazer. Mais uma vez é celebrar o carro competitivo que temos e lamentar o que está acontecendo nos treinos de classificação. Infelizmente, a bomba da água quebrou e não pude fazer nenhuma volta e mostrar o desempenho que tínhamos na sexta-feira”, aponta o piloto que tem os patrocínios do Grupo Potencial, Motorfix, BRG Geradores, FoxLux/Famastil, Paybrokers, Philco, Grupo Pinho, BRG Geradores, GCF Transportes, Engepeças, Demobile, The Basement, Sanepar, Copel e Prefeitura de Curitiba através dos projetos de incentivo ao esporte.

Não teve jeito. Mais uma vez Zezinho Muggiati sofreu a “maldição do qualy” e teve que largar do fundo do grid nas duas corridas da penúltima etapa da Stock Car, disputada no último final de semana no Autódromo de Goiânia. Foram mais de 30 ultrapassagens na somatória das duas provas garantindo o título de maior escalador pela terceira etapa consecutiva.

“Sabemos como é o automobilismo. Fiquei muito chateado com a quebra, mas não adianta ficar lamentando. Ergui a cabeça, fizemos a estratégia certa e mostramos a nossa força com um carro rápido e muitas ultrapassagens. Agora, é focar na última etapa, procurar fazer tudo certo no qualy para chegar ainda mais forte para as corridas finais”, garante Muggiati.

A Super Final da Stock Car está marcada para os dias 14 e 15 de dezembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e terá oito pilotos na disputa pelo título.A categoria é transmitida no Stock Car Channel no youtube, além do Sportv, Band, e BandSports, Motorsport.tv, High Speed Brasil e MAVTV

Sobre Zezinho Muggiati

O curitibano de 21 anos é o atual campeão da Stock Series, categoria de acesso, e vive a sua primeira temporada completa na Stock ProSeries. Os melhores resultados até aqui foram um 2º lugar na corrida Sprint da etapa 8 no Velopark, um 6º lugar na corrida principal da etapa 6, e um 7º lugar na prova Sprint da etapa 1, ambas no Autódromo de Goiânia. Nas etapas de Buenos Aires, El Pinar e Goiânia-3, o piloto paranaense foi o maior conquistador de posições.

A carreira foi iniciada no kart, onde detém títulos Paranense, Sul-Brasileiro e Brasileiro. Em 2021 venceu a seletiva da Toyota Gazzo Racing e ingressou na Stock Series, sendo vice-campeão em 2022 e campeão em 2023. Logo em sua temporada na principal categoria do automobilismo ele já conquistou um pódio de terceiro lugar.

Nas redes sociais, Zezinho Muggiati acabou de lançar seu canal no youtube/ Team Zezinho Muggiati #38, com detalhes dos bastidores das corridas. No instagram, o perfil do piloto é @zezinho_muggiati