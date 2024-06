Coudet mexe para tentar retomada do Internacional

Dois times em busca de recuperação estarão frente a frente nesta quarta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Enquanto o colorado vem de uma derrota para o lanterna do campeonato, o Corinthians está a um ponto da zona de rebaixamento. Por isso, o resultado de vitória é fundamental para ambos.

Com uma seca de gols, o técnico Eduardo Coudet fará mudanças na equipe. A primeira delas é no setor defensivo, já que Vitão recebeu cartão vermelho no jogo anterior e será desfalque hoje. Igor Gomes, Mercado e Fernando estão na lista de prováveis substitutos. Outro problema é Alan Patrick, que trata um desconforto muscular sentido no domingo, além dos jogadores que estão com seleções na Copa América – Rochet, Borré e Valencia.

O Corinthians também terá alterações. O goleiro Carlos Miguel e o zagueiro Caetano, cumprem suspensão. Lesionados, Fagner e Pedro Henrique seguem fora. Em contrapartida, o treinador terá o retorno de Gustavo Henrique e Rodrigo Garro. A provável escalação tem Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Igor Coronado, Wesley e Yuri Alberto.