COPA TRUCK: Cirino celebra pontos conquistados em Londrina

A pista de Londrina é bastante conhecida por ser técnica e com alguns pontos travados, que exigem redução de marchas e boa retomada nas saídas de curvas. Para isso, é preciso estar com o câmbio em dia. Por conta disso, Wellington Cirino tem motivos de sobra para celebrar os 16 pontos conquistados na etapa disputada no último domingo, que o deixam entre os cinco primeiros na classificação do campeonato.

“Desde a largada tive problemas com o câmbio, especialmente com as marchas reduzidas. Precisei administrar bastante para levar o caminhão até o fim das duas provas”, salienta o piloto que tem o patrocínio da Iveco, Cresol, Usual Brinquedos, Librelato, Cirino Sabadin, FPT, Nexpro e Meritor.