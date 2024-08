COPA TRUCK: ASG Motorsport quer manter histórico vitorioso em Cascavel

A sexta etapa da Copa Truck será realizada neste final de semana no Autódromo Zilmar Beux de Cascavel com grandes possibilidades de indicar os principais candidatos ao título da temporada. Com duas corridas marcadas para sábado, a ASG Motorsport almeja o maior número de pódios para seguir com chances na PRO e Elite.

Roberval Andrade é o melhor colocado do time na categoria PRO, com a quinta colocação e apenas 21 pontos atrás do líder. O piloto paulista aposta no seu bom retrospecto na pista paranaense para seguir entre os líderes.

“Cascavel é uma pista que gosto muito e sempre tenho bons resultados. No ano passado vencemos as duas corridas da etapa e acredito que será muito legal se repetir esse feito. Nosso time está comprometido”, afirma o piloto que traz em seu Mercedes-Benz Actros as marcas do Consórcio MB, Guerra, Motorista PX, Nino Faróis, APVS, Carraro e Ráster.

Ainda na categoria PRO, o time estará desfalcado de Luis Lopes, que não obteve liberação médica após o acidente sofrido na etapa de São Paulo. Raphael Abbate está na oitava colocação no campeonato e Jaidson Zini volta a fazer uma corrida em casa.

“Sempre é especial poder acelerar perto de amigos e familiares. Tenho várias motivações para buscar bons resultados nesta etapa e quero muito fechar o domingo no pódio”, aposta o piloto patrocinado pela Bioar, Rands, Shell Clube Irmão Caminhoneiro, AutoImpact e Motorista PX.

ELITE

Líder do campeonato, Bia Figueiredo (Addiante, Motorista PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels, Prometeon, Rodobens e Monroe) retorna à pista onde conquistou sua primeira vitória na Copa Truck.

“A pista me traz boas lembranças e estou muito confiante para acelerar e manter a liderança. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas sair de Cascavel como líder será muito importante”, aponta Bia.

O paranaense Pedro Perdoncini é o terceiro colocado no campeonato e tem boas chances de fechar a etapa em melhor posição.

“Vamos com tudo. A ideia é manter a média de pódios e somar os pontos para ir cada vez mais para cima”, conta o piloto que tem em seu caminhão as marcas da Amafil, Construtora Vaz de Melo, Drugovich Auto Peças, A+ Empreendimentos.

Marcio Giordano vai em busca de recuperação após o acidente em São Paulo. O piloto paulista é o atual sétimo colocado com 92 pontos.

HOMENAGEM

Mais uma vez a equipe ASG Motorsport está em luto. Todos os caminhões terão uma homenagem ao preparador Camilo Christóforo, o Camilinho, falecido no último dia 21 vítima de câncer. Ele era o responsável pelos ajustes de amortecedores e toda a parte de “chão” dos caminhões da equipe.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.