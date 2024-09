Copa Sub-16: Cascavel busca recuperação no estadual

O Futebol Clube Cascavel volta suas atenções para a recuperação na Copa Sub-16. A equipe, comandada por Fábio Rosa, sofreu dois reveses em partidas decididas nos detalhes, perdendo ambas por um gol de diferença. Agora, jogando em casa, o objetivo é fazer valer o mando de campo e conquistar pontos importantes para subir na tabela.

Com uma preparação intensa ao longo da semana, o foco está não apenas em recuperar a confiança e ajustar taticamente o time, mas também em equilibrar o aspecto físico, já que a equipe terá a estreia na Copa Sul Sub-15 ainda neste mês. A competição reúne as melhores equipes do Sul do Brasil, e a classificação foi conquistada após a terceira colocação no Paranaense Sub-15.

Próximo jogo

O próximo desafio do Cascavel será neste sábado (14), às 10h, contra o Vila Hauer, no Estádio Olímpico Regional.

Foto: Assessoria FC Cascavel

Fonte: Assessoria FC Cascavel