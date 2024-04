Copa Integração volta a São Miguel

Após a vitória da PM Palotina/Proesporte na primeira etapa, realizada em Guaraniaçu, a Copa Integração de Voleibol Feminino retorna às quadras nesta sexta-feira (19), em São Miguel do Iguaçu. O time anfitrião voltou à competição em 2023 e o município, após mais de uma década, recebe novamente a disputa. Desta vez, a briga pelo título envolve atletas da categoria sub-17. As partidas acontecerão no Ginásio de Esportes Joelson Marcelino até o próximo domingo (21).

De acordo com o coordenador da etapa, Álvaro Alberto Depiné, a PM São Miguel do Iguaçu foi uma das precursoras da Copa Integração e ficou fora por aproximadamente 10 anos. “É uma das competições mais importantes do estado do Paraná, com um nível técnico muito forte e estamos felizes em ter retornado”. Depiné disse ainda que tudo foi preparado com carinho para recepcionar as delegações visitantes. “Estamos com uma estrutura de alojamento, alimentação e uma praça esportiva muito boa, tudo preparado para uma grande etapa”, disse.

A escolha da categoria, com equipes formadas por jogadoras até 2007, também é justamente para contribuir com a preparação dos times para uma das principais competições do calendário: os Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS). “Nos próximos dias já teremos as regionais dos JOJUPS e esta etapa contribui para que nossas equipes cheguem mais bem preparadas para enfrentar os times de estado”, acrescentou Depiné.

Além do campeão da etapa, as disputas também premiarão as atletas destaque de cada time, bem como entregará o troféu MVP, destinado a melhor jogadora do fim de semana.