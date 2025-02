Copa do Brasil: Paranaenses começam disputa hoje

Cascavel - A primeira fase da Copa do Brasil terá sua última semana de jogos para indicar os classificados para a segunda fase. Na semana passada foram 14 classificados, alguns já definindo jogos, outros no aguardo das partidas desta semana. Dois paranaenses tentam a classificação esta noite (25).

Em casa, o Maringá recebe o Juventude, a partir das 19h30. O time paranaense chega embalado pela vitória sobre o Coritiba no Estadual e com desgaste menor por ter atuado em casa. Já os gaúchos, além do desgaste do deslocamento, também chegam em maio às semifinais do Gauchão e com a derrota no jogo de ida para o Grêmio.