Cascavel Futsal inicia os trabalhos

Esportes Definido adversário do FC Cascavel na Copa do Brasil

Cascavel - O sorteio das fases iniciais da Copa do Brasil 2025 realizado nesta sexta-feira pela CBF colocou um time mineiro no caminho do FC Cascavel. O auri-negro vai encarar o América Mineiro, no Estádio Olímpico, em data a ser definida, ou 19 ou 26 de fevereiro. Por conta da mudança do regulamento, apenas o […]