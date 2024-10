Cascavel Futsal disputa fase estadual do Jogos da Juventude neste final de semana

Nesta quinta-feira (17), o elenco Sub-17 do Cascavel Futsal inicia a caminhada na fase estadual da 36ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups). Essa é a primeira vez que a cidade de Cascavel é representada na fase estadual do futsal masculino nos últimos 14 anos. O Tricolor conseguiu o direito de disputar o título estadual do Jojups após conquistar as fases regional e macrorregional da categoria. A competição acontece em Campo Mourão.

A equipe de Cascavel está no Grupo A, junto de Campo Mourão, Pato Branco e Laranjeiras do Sul. A estreia do Cascavel acontece no dia 17, às 18 horas contra a equipe de Campo Mourão, no Ginásio de Esportes Belin Carolo.

Na segunda rodada, o Tricolor enfrenta a equipe de Pato Branco, às 8h no dia 18, sexta-feira. Já na última rodada da fase de grupos, o Cascavel duela com Laranjeiras do Sul às 13h no dia 19, sábado.