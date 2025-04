Cascavel é a segunda maior nos Parajaps

Cascavel - Depois de todo o trabalho de reestruturação do Centro do Paradesporto, na região no Centro Esportivo Ciro Nardi, as equipes do Paradesporto de Cascavel terão o seu primeiro desafio a partir deste fim de semana. Diversas modalidades estarão competindo na primeira fase dos Jogos Paradesportivos do Paraná, que começam hoje em Foz do Iguaçu.

Delegação



A delegação embarcou na manhã de ontem e tem um total de 78 atletas e 39 integrantes da comissão técnica que estarão envolvidos nas modalidades de basquete em cadeira de rodas, futsal para deficientes auditivos, futsal para deficientes intelectuais, goalball, golf 7, parabadminton, paraciclismo, paratênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, vôlei sentado e xadrez.