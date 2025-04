Calderano faz história e vai à final da Copa do Mundo de tênis de mesa

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano está em uma semana iluminada em Macau, na China. Na madrugada deste sábado (19), ele derrotou o chinês Wang Chuqin por 4 a 3 (14-12, 5-11, 6-11, 7-11, 11-7, 11-5 e 12-10) e chegou à final da Copa do Mundo da modalidade.

O resultado não é apenas o melhor da carreira de Calderano, como também do país e de qualquer atleta de fora da Europa e da Ásia. Na grande decisão, o brasileiro vai enfrentar outro chinês, Lin Shidong, atual número 1 do ranking mundial. A partida está prevista para começar às 9h15 deste domingo (20).

Calderano teve que exibir superação diante do número 2 do ranking. Chuqin havia vencido quatro dos cinco duelos anteriores entre os dois e chegou a abrir 3 sets a 1, necessitando de apenas mais uma parcial para ganhar o jogo. No entanto, Hugo encontrou forças para vencer três sets seguidos, inclusive salvando um match-point no último.