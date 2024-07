Brasileiros entram em campo pela “Sula” nesta quinta-feira

Cuiabá e Athletico Paranaense entram em campo na noite desta quinta-feira (18), pela Copa Sul-Americana. As equipes fazem as partidas de ida dos “playoffs” com o objetivo de avançar para a fase oitavas de final. O “Dourado” vai até o Chile para encarar o Palestino, às 19h, no estádio Municipal de Concepción. O jogo da volta está marcado para o dia 25, na Arena Pantanal. O time mato-grossense entra em campo pelo torneio continental cerca de um mês e meio depois do fim da fase de grupos.

Já o Furacão joga às 21h30, contra o Cerro Porteño, do Paraguai. A partida será disputada no Estádio La Nueva Olla. O Athletico poderá contar com o retorno do atacante Canobbio, que serviu a seleção do Uruguai na Copa América. A partida de volta será no dia 25, na Ligga Arena, em Curitiba.

INTER PERDE

O Internacional foi derrotado pelo Rosário Central na partida de ida dos “playoffs”. O colorado foi até a Argentina, mas perdeu por 1 a 0. Agora, a equipe precisa vencer o jogo da volta por dois gols de diferença para avançar no tempo regulamentar, ou de uma vitória mínima para levar a decisão para os pênaltis.

Além destas três equipes, Bragantino, Fortaleza, Corinthians, e Cruzeiro representam o Brasil nesta competição. Quem levantar a taça garante uma vaga na Libertadores de 2025.

Legenda: Furacão poderá contar com o retorno do atacante Canobbio, que serviu a seleção do Uruguai na Copa América

Foto: Cahuê Miranda/athletico.com.br