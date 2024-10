Automobilismo

Fórmula Truck anuncia provas no Uruguai e Argentina em 2025

A Fórmula Truck amplia seu processo de internacionalização e anuncia a permanência da etapa do Uruguai e a estreia da Argentina no calendário de 2025. A prova do Uruguai é disputada em Rivera e a da Argentina será em Eldorado, na Provincia de Missiones, na região Norte do país, distante 70 quilômetros de Foz do […]