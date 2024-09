Brasil conquista sua melhor campanha em Paralimpíadas

O Brasil alcançou neste sábado, 7, seu recorde de medalhas na história de uma edição de Jogos Paralímpicos. O país chegou aos 77 pódios em Paris 2024, superando os 72 conquistados no Rio-2016 e em Tóquio-2020. E já são mais quatro medalhas certas no judô, totalizando 81 garantidas, e confirmando a maior campanha de todos os tempos.

Com as medalhas conquistadas até o início da tarde de hoje, totalizamos 85, e confirmamos a maior campanha de todos os tempos. O Brasil tem 23 medalhas de ouro, 25 de prata e 37 de bronze.

O recorde chegou no pódio duplo nos 200m da classe T37 (paralisados cerebrais). O fluminense Ricardo Mendonça ganhou a medalha de prata, e o paulista Christian Gabriel ficou com o bronze, ultrapassando as 72. O Brasil havia terminado a sexta-feira, 6, com 70 pódios – antes, já neste sábado, Rayane Soares havia conquistado o ouro nos 400m T13 .

A primeira vez que o Brasil ganhou medalha em Jogos Paralímpicos foi em Toronto 1976, uma prata. A dupla formada por Robson Almeida e Luiz Carlos Costa ficou com a prata no Lawn Bowls, um esporte semelhante à bocha.

Neste sábado, a paulista Rebeca Silva, 23, conquistou a medalha de ouro da categoria acima de 70kg para atletas J2 (baixa visão) neste sábado, 7, encerrando a participação brasileira na modalidade. O título também garantiu a 22ª medalha dourada do Brasil na França, igualando o recorde de ouros do país obtido nos Jogos Paralímpicos de Tóquio (número já superado com a vitória da velocista Jerusa Geber nos 200m da classe T12, para atletas cegos)..

O resultado veio com vitória sobre a cubana Sheyla Hernandez Estupinan por ippon na final. A conquista garantiu a oitava medalha do judô brasileiro nos Jogos deste ano, a quarta de ouro. O país também obteve duas pratas e um bronze.

Rebeca, estreante em Jogos, tem deficiência visual em razão de uma condição congênita. Ela tinha como principais títulos um bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, em 2023, e um bronze no Mundial de Baku, no Azerbaijão, em 2022.

“Eu não acredito ainda. Passei por muitas coisas que só minha família sabe e me dá muito orgulho ganhar essa medalha com eles aqui presentes. Na minha cabeça, só vinha a frase ‘não desista, vá até o final’. Fiz isso e hoje sou campeã paralímpica”, comemorou a atleta.

O bronze do paulista André Rocha, no lançamento de disco da classe F52 (atletas que competem em cadeiras de rodas) em Paris, no domingo, 1, foi a medalha de número 400 do Brasil nos Jogos Paralímpicos.

Halterofilismo

A paulista Mariana D’Andrea, 26, conquistou a medalha de ouro no halterofilismo, na categoria até 73kg. Assim, a atleta brasileira garantiu o bicampeonato paralímpico – ela já havia vencido em Tóquio 2020.

Para vencer a prova, Mariana levantou 148kg, o novo recorde paralímpico. Ela superou Ruza Kuzieva, do Uzbequistão, que levantou 147kg e ficou com a medalha de prata, e a turca Sibel Cam, que levantou 120kg e ganhou com o bronze

Atletismo

A corredora maranhense Rayane Soares, 27, se tornou campeã paralímpica ao vencer os 400m da classe T13 (deficiências visuais) no atletismo. Além da medalha de ouro, Rayane quebrou o recorde mundial da prova, uma marca que durava desde 1995.

Rayane completou o percurso em 53s55, superando os 54s46 da estadunidense Marla Runyan, que durava desde 2 de janeiro de 1995, há quase 30 anos. A prata neste sábado, no Stade de France, ficou com Lamiya Valiyeva, do Azerbaijão, que completou a prova em 55s09, e o bronze ficou para a portuguesa Carolina Duarte, com o tempo de 55s52.

O Brasil teve um pódio duplo nos 200m da classe T37 (paralisados cerebrais). O fluminense Ricardo Mendonça ganhou a medalha de prata, e o paulista Christian Gabriel ficou com o bronze.

O sul-mato-grossense Paulo Henrique dos Reis conquistou a medalha de bronze no salto em distância T13 (deficiência visual). Com o seu melhor salto em 7,20m, a sua melhor marca na temporada, ele garantiu o terceiro lugar no pódio. Paulo Henrique é estreante em Jogos.

O gaúcho Wallison Fortes avançou à final dos 200m T64 (amputados de membros inferiores com prótese). Ele chegou na terceira colocação na sua bateria, com o tempo de 22s81, o terceiro melhor das eliminatórias. A final acontece às 14h51 (Brasília) deste sábado.

O paulista Eduardo Pereira, estreante em Jogos, ficou na sexta colocação na final do arremesso de peso F34 (paralisados cerebrais). Ele teve como melhor arremesso 11,03m. O vencedor da prova foi o colombiano Mauricio Valencia, com 11,71m.

Judô

O Brasil já tem quatro medalhas garantidas no judô, neste sábado, com quatro lutadores que foram para a final. O gaúcho Marcelo Casanova ainda pode ganhar mais uma, a quinta, na disputa pelo bronze contra Simone Cannizzaro, da Itália, na categoria até 90kg da classe J1 (cegos totais ou com percepção de luz) – veja mais abaixo os finalistas e os adversários.

O Brasil já tem, portanto, sete medalhas garantidas no judô em Paris 2024. A paulista Alana Maldonado foi ouro na categoria até 70 kg da classe J2 (atletas que conseguem definir imagens), a carioca Brenda Freitas foi prata na categoria até 70 kg da classe J1, e a potiguar Rosicleide Andrade foi bronze na categoria até 48kg na classe J1.

Canoagem

Foram duas medalhas neste sábado. O piauiense Luís Carlos Cardoso ganhou a prata nos 200m da classe KL1 (usa somente os braços na remada). Foi sua segunda medalha paralímpica, repetindo a prata de Tóquio 2020. Ele completou a prova em 46s42. O ouro foi para o húngaro Peter Kiss, que marcou 44s55, recorde paralímpico, e o bronze foi para o francês Remy Boulle, com 47s01.

O paranaense Miqueias Rodrigues conquistou a medalha de bronze nos 200m da classe KL3 (usa braços, tronco e pernas na remada). Ele completou a prova com o tempo de 40s75.

O ouro ficou com o argelino Brahim Guendouz, com o tempo de 39s91, e a prata com o australiano Dylan Littlehales, que marcou 40s68. É a primeira medalha paralímpica de Miqueias, estreante em Jogos.

Confira os resultados dos brasileiros neste sábado, 7 de setembro:

Atletismo – Local: Stade de France

Paulo Henrique Reis – salto em distância (T13) – bronze

Eduardo Pereira – arremesso de peso (F34) – 6º lugar

Rayane Soares – 400m (T13) – ouro

Fábio Bordignon e Henrique Caetano – 200m (T35) – Henrique em 4º e Fábio em 9º

Ricardo Mendonça, Bartolomeu Chaves e Christian Gabriel – 200m (T37) – Ricardo (prata) e Christian (bronze)

Aser Mateus Almeida – 100m masculino (T36) – Aser em 7º

Wallison Fortes – 200m (T64) – classificado para a final

Maria Clara Augusto e Fernanda Yara – 200m (T47) – Maria Clara e Fernanda classificadas para a final

Canoagem (semifinais e finais) – Local: Vaires-sur-Marne

Fernando Rufino – 200m caiaque – KL2 – semifinal – 6º colocado na final A

Débora Benevides – 200m canoa – VL2 – semifinal – 5ª colocada na final A

Miqueias Rodrigues – 200m caiaque – KL3 – bronze

Mari Santilli – 200m canoa-Vl3 – semifinal – 6ª colocada

Luís Carlos Cardoso – 200m caiaque – KL1 – final A – prata

Ciclismo de estrada – Local: Clichy-sous-Bois

Carlos Alberto Gomes – percurso – C1-3 – 23º colocado

Sabrina Custódia – percurso – C1-3 – 14ª colocada

Esgrima em cadeira de rodas – Local: Grand Palais

Brasil 23 x 45 China – equipes feminina – espada – oitavas de final

Brasil 45 x 24 Estados Unidos – equipes masculina – espada – oitavas de final

Brasil 14 x 45 Iraque – equipes masculina – espada – quartas de final

Halterofilismo – Local: Paris Expo Porte de Versailles

Mariana D’Andrea – categoria até 73kg – ouro

Judô – Local: Champ-De-Mars Arena

Wilians Araújo 10 x 0 Yerlan Utepov (Cazaquistão) – categoria acima de 90kg – J1 – quartas de final

Wilians Araújo 10 x 0 Ganbat Dashtseren (Mongólia) – categoria acima de 90kg – J1 – semifinal

Marcelo Casanova 1 x 0 Evan Molloy (Grã-Bretanha) – categoria até 90kg – J1 – quartas de final

Marcelo Casanova 0 x 10 Helios Latchoumanaya (França) – categoria até 90kg – J1 – semifinal

Erika Zoaga 10 x 0 Danitza Alcala (Venezuela) – categoria acima de 70kg – J1 – quartas de final

Erika Zoaga 11 x 0 Nazan Akin Gunes (Turquia) – categoria acima de 70kg – J1 – semifinal

Rebeca Silva 10 x 0 Dursadaf Karimova (Azerbaijão) – categoria acima de 70kg – J2 – quartas de final

Rebeca Silva 10 x 0 Carolina Costa (Itália) – categoria acima de 70kg – J2 – semifinal

Sérgio Fernandes 0 x 10 Zhurkamyrza Shukurbekov (Cazaquistão) – categoria acima dos 90kg -J2 – quartas de final

Sérgio Fernandes 0 x 10 Tony Ricardo Mantolas (Indonésia) – categoria acima dos 90kg -J2 – repescagem

Arthur Silva 10 x 0 Turgun Abidiev (Uzbequistão) – categoria até os 90kg – J1 – quartas de final

Arthur Silva 11 x 0 Yasin Cimciler (Turquia) – categoria até os 90kg – J1 – semifinal

Confira a agenda dos brasileiros neste sábado, 7 de setembro (horário de Brasília):

Atletismo – Local: Stade de France

14h08 – Paulo Cézar Neto – salto em distância (T20) – final direta

14h23 – Jerusa Geber – 200m (T11) – final

14h43 – Maria Clara Augusto e Fernanda Yara – 200m feminino (T47) – final

14h50 – Wallison Fortes – 200m masculino (T64) – final

15h25 – Edenilson Floriani – arremesso de peso (F63) – final direta

15h59 – Thomaz Ruan – 400m masculino (T47) – final

Natação (finais) – Local: Arena La Défense

13h07 – Vitória Caroline – 100m borboleta (S8)

14h04 – Lídia Cruz – 50m costas (S4) – final direta

14h27 – Douglas Matera – 100m borboleta (S12)

15h07 – Esthefany Rodrigues – 200m medley (SM5)

15h34 – 4x100m livre 34 pontos – final direta

Ciclismo de estrada – Local: Clichy-sous-Bois

10h – Brasil – equipes mista – H1-5

Futebol de cegos – Local: Arena da Torre Eiffel

12h30 – Brasil x Colômbia – disputa do bronze

Halterofilismo – Local: Paris Expo Porte de Versailles

8h35 – Evânio Rodrigues – categoria até 88kg

13h35 – Caroline Fernandes – categoria até 79kg

Judô – Local: Champ-De-Mars Arena

10h30 – início das finais

Marcelo Casanova x Simone Cannizzaro (Itália) – categoria até 90kg – J1 – disputa pelo bronze

Wilians Araújo x Ion Basoc (Romênia) – categoria acima de 90kg – J1 – final

Rebeca Silva x Sheyla Estupiñan (Cuba) – categoria acima de 70kg – J2 – final

Erika Zoaga x Anastasiia Harnyk (Ucrânia) – categoria acima de 70kg – J1 – final

Arthur Silva x rival a definir – categoria até os 90kg – J1 – final

Fonte: CPB