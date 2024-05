Bia Figueiredo celebra 30 anos de automobilismo com os melhores tempos em Londrina

A etapa de Londrina da Copa Truck está sendo especial para Bia Figueiredo. A piloto paulista está celebrando 30 anos de uma carreira pra lá de vitoriosa e cheia de marcas relevantes que seguem abrindo portas para as mulheres que pretendem fazer parte do automobilismo. E para comemorar a marca, nada melhor do que uma ferramenta especial para acelerar – uma sapatilha especialmente colorida com a marca das três décadas de pista, que se mostrou muito eficiente. Afinal, Bia Figueiredo foi a mais rápida nos dois treinos livres da categoria Elite.

Ao longo da carreira, Bia passou pelo kart, Fórmula Renault, Fórmula 3 Sudamericana, e é a primeira mulher a correr na Stock car e vencer corrida na Indy Lights e Copa Truck.

“Eu tenho 38 anos. Então, tenho quase que a totalidade da minha vida dedicada a essa modalidade que eu amo. Me sinto uma piloto privilegiada de ter chegado em categorias internacionais e ter sido a primeira a ganhar em muitas categorias. De alguma forma, sou uma referência mundial quando se fala de mulheres que quebraram barreiras e venceram no esporte. Estou comemorando aqui numa categoria que nunca tinha imaginado andar, mas que agora estou amando. Muito a comemorar, mas também foi muito trabalho, muita dedicação. É minha vida”, conta comentou a piloto que tem em seu caminhão as marcas da Addiante, Academia PX, LNG, Sem Parar, Alma Viva, Saque Pague, Gisa Weels e Monroe.

Neste sábado, Bia Figueiredo volta à pista londrinense para buscar manter os 100% de aproveitamento em treinos classificatórios e tentar a terceira pole-position no ano. No domingo, ela disputa as duas corridas previstas para 12h30, com transmissão pela Band, Sportv, e streaming da Copa Truck e High Speed Brazil.

Sobre a ASG

A ASG Mercedes-Benz é a equipe oficial da montadora na Copa Truck. Em seu terceiro ano de história, a ASG Motorsport reforça o compromisso da Copa Truck e se compromete em levar para as pistas e para a organização das corridas os conceitos ESG – ambiental, social e governança.

Nosso time também coordena o projeto “Empresas que Movem o Brasil”, movimento em prol da sustentabilidade do negócio de transporte de cargas, que conecta o mercado da logística em busca de soluções para o transportador, visando a geração de negócios e oportunidades comerciais.