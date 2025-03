BANDEIRADA

Motul 300V Cup chega à 2ª temporada no Moto1000GP

São Paulo - A temporada 2025 do Moto1000GP terá início em abril e contará com oito etapas ao longo do ano. Entre as categorias do campeonato, a Motul 300V Cup chega à sua segunda edição, consolidando-se como um importante passo na formação de novos talentos no esporte. Parceira do Moto1000GP desde 2023, a Motul ampliou […]