Bortoleto conquista seus primeiros pontos na F-1

O Autódromo Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, foi palco domignjo da 11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Competindo em sua temporada de estreia na principal divisão do automobilismo mundial o brasileiro Gabriel Bortoleto teve a sua melhor apresentação até aqui e conquistou, de forma inédita, os seus primeiros pontos do ano.

Bortoleto

Bortoleto chegou à Fórmula 1 com as melhores credenciais possíveis uma vez que nos anos de 2023 e 2024 conquistou, de forma consecutiva, os campeonatos da F-3 e F-2. Neste ano, competindo pela equipe Stake F1 Team/Kick Sauber, o jovem de 20 anos tem feito uma temporada de muito aprendizado. Após as atualizações de setup levadas pela equipe para a etapa de Barcelona os tempos dos pilotos começaram a melhorar. O campeonato fez há duas semanas a 10ª etapa, no Canadá e, neste fim de semana chegou à Áustria com ainda mais atualizações principalmente na parte de aerodinâmica.

Bortoleto se adaptou muito bem ao carro e, com isso, desde os primeiros treinos teve uma atuação bastante destacada em relação às etapas anteriores. Ainda na sexta-feira, nos dois treinos livres, Gabriel ficou com a sexta e oitava colocações respectivamente. Ao todo o piloto completou 66 voltas no veloz circuito da região da Estíria.

No sábado, novamente confortável com o carro, o piloto conseguiu pela primeira vez na carreira subir à última e decisiva fase na tomada de tempos – o Q3. Nesse momento, com a marca de 1m05s132 ele garantiu a oitava colocação no grid de largada para a corrida da 11ª etapa do ano.

“Que corrida! Estou emocionado por ter marcado meus primeiros pontos na Fórmula 1, especialmente porque também conseguimos pontuar com o Nico, chegando logo atrás de mim. Foi uma corrida incrível – superintensa do início ao fim, e estou muito orgulhoso do que fizemos hoje, juntos, como equipe. O ritmo foi forte, a estratégia funcionou perfeitamente e toda o time fez um trabalho incrível. A batalha com Alonso no final foi divertida – ele não facilitou! –, mas hoje foi realmente sobre a equipe e darmos esse importante passo juntos”, concluiu o brasileiro que conta com patrocínio do Banco BRB, KitKat, Porto e Motorola by Snapdragon.