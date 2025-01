Trombini é confirmado na Stock Light

Brasil - O curitibano Luís Trombini oficializou acordo com a Garra Racing Team para a disputa da temporada 2025 da Stock Light. O piloto é o segundo competidor confirmado pelo time sediado em Caxias do Sul (RS) e liderado por Adilson Morari na divisão de acesso à Stock Car Pro Series. Aos 19 anos, Trombini estará no comando do Chevrolet Cruze #63, tendo o piloto Guto Rotta como parceiro de equipe.



Trombini iniciou sua carreira no automobilismo aos seis anos de idade, no kartismo. Destacou-se com vitórias e títulos, como o bicampeonato do Sul-Brasileiro, campeão do Open da Copa Brasil e bicampeão paranaense, além de ter feito a pole no Sul-Americano de Kart. Sua transição para os carros teve início em 2022, quando chegou a testar o carro da Stock Light. No ano seguinte, estreou na Nascar Brasil e participou de duas etapas antes de realizar, em 2024, sua primeira temporada completa na competição. Inscrito na categoria Challenge, Trombini foi destaque em toda temporada, com nove pódios em 11 corridas disputadas e com o título de vice-campeão entre os Rookies.



Em 2025, Trombini dá o maior passo da sua trajetória no automobilismo até agora e chega ao competitivo grid da Stock Light para ser um dos postulantes ao título e também ao super prêmio equivalente a R$ 2,5 milhões para que o campeão possa ascender ao grid da Stock Car Pro Series na temporada seguinte.