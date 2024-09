Telêmaco Borba abre a fase decisiva da Velocidade na Terra

Telêmaco Borba abre neste sábado e domingo a fase decisiva da Velocidade na Terra do Paraná. O Autódromo Municipal sedia a 4ª etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade na Terra e a 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Kartcross. Depois da etapa deste fim de semana, ficarão faltando duas para o encerramento da temporada. A próxima será nos dais 9 e 10 de novembro, em Ponta Grossa; e a última novamente em Telêmaco Borba, nos dias 7 a 8 de dezembro.

A promoção e organização são do Automóvel Clube de Telêmaco Borba, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Neste sábado, a programação começa às 8h30, com os treinos livres, com três sessões para cada categoria. Os treinos classificatórios serão no fim da tarde, quando serão definidos os grid de largadas. No domingo, a programação se inicia com os warm-up a partir das 8h30, seguindo-se das provas, com duas baterias para cada categoria.