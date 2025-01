Sperafico fora da eleição para presidente da CBA

Candidato nos dois últimos pleitos, o ex-piloto e empresário Milton Sperafico está fora da disputa para a presidência da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo). A eleição da entidade máxima do automobilismo brasileiro para o próximo quadriênio está marcada para a próxima quarta-feira (15), no Rio de Janeiro.

Milton Sperafico tomou essa decisão de não concorrer ao cargo máximo do automobilismo brasileiro depois de conversar muito com seu grupo de presidentes. Mas de qualquer forma sempre estará ligado ao automobilismo “Temos que viabilizar o novo kartódromo de Toledo, no Paraná”, frisa Sperafico Milton teve papel fundamental na construção do kartódromo de Paragominas, no Pará, um dos melhores do Brasil. Também está sendo consultado e dando sua contribuição para a construção do kartódromo de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.