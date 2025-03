Serão conhecidos neste sábado os campeões do Transparaná

A 31ª edição do Transparaná, o maior rali de regularidade do mundo, chega ao fim neste sábado (8), quando será disputado o último trecho da competição, entre Curitiba e Guaratuba, no litoral paranaense.

De Curitiba, os competidores seguem, a partir das 8h, em direção a Guaratuba. A largada será na Academia da Polícia Militar, no Guatupê, e a chegada na Praça dos Namorados, em Guaratuba. A chegada está prevista para 15h. A premiação da etapa acontecerá às 18h30 e a premiação geral do maior rali de regularidade do mundo, a partir das 19h.

O Transparaná, que começou no último sábado, em Guaíra, na região Oeste, é uma promoção do Jeep Clube de Curitiba, em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo), do Trail Clube de Curitiba e do Rally PR 2025. Conta com patrocínio da Itaipu Binacional, Copel, Sanepar, Mundial Prime, Dispauto Autopeças, Bonardi Indústria Química, Yokohama Tire Shop, GS Performance, Pro Tork, Sport Bay, KTM e Can An. Patrocinam também Ekron Off Road, Acipar Lubrificantes, Mobil, Acassius Centro Gráfico, RL Cópias e Fábricas das Cópias.