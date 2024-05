Rali Erechim libera mapa para o público

A organização do Erechim Rally Brasil (ERB), divulgou o mapa de orientação para o público. Nele, constam os roteiros de todos os trechos especiais que vão compor o evento, entre os dias 16 e 19 de maio.

Trecho especial é uma estrada de terra, que fica localizada no interior dos municípios por onde a corrida vai passar. Este trecho estará fechado para trânsito geral durante todo o período da corrida.

Em cada trecho, a organização do ERB estimou pontos em que o público poderá se posicionar. O diretor de segurança do evento, Vagner Leandro Berti, lembra que nestes pontos, há maior segurança para o público assistir a corrida, além de serem locais de melhor acesso, tanto para chegada, quanto para saídas.

No ERB, o acesso ao público nos trechos especiais que ficam localizados no interior, é gratuito, mas a orientação é que seja realizado com pelo menos 1h30 antes da hora prevista de largada do primeiro carro.

Berti pede ainda que o público esteja atento às fitas que vão demarcar os pontos, sendo que se posicionem atrás apenas das que possuem cores amarelo/preto, nunca atrás ou próximo às que possuem cores vermelho/branco.

O Mapa para o Público pode ser acessado via Google Maps ou outros aplicativos de localização, em link nas redes sociais oficiais do evento, no Instagram, X e Facebook, ou pelo site oficial, rallyerechim.com.