Rali das Praias abre as disputas do Paranaense em Guaratuba

O Verão Maior Paraná é sucesso por onde passa. Entre turistas e comerciantes, a satisfação em relação às atividades promovidas pelo Governo do Estado do Paraná no litoral é unânime. E dando sequência na parceria entre RPMC e Secretaria de Esportes do Estado do Paraná, o Rally das Praias integra a programação de verão em Guaratuba.

A prova abre o Campeonato Paranaense de Rali, desta vez, nas duas modalidades: velocidade e regularidade. Em 2025, a nova gestão do Rallye Pista Motor Clube, organizador do RallyPR, optou por otimizar os eventos e promover uma integração entre os competidores dos dois campeonatos. Dessa forma, a prova de regularidade será realizada neste sábado (8) e a prova de velocidade no domingo.

A programação deste sábado (8), começa a competição do regularidade. Os competidores partirão de Curitiba, por volta das 9h, percorrendo estradas vicinais até Guaratuba, onde se juntarão com o pessoal do velocidade a partir das 16h.

O Rali de Velocidade acontece no domingo (9), a partir das 9h, na região do Descoberto. A etapa terá seis especiais, somando aproximadamente 60 km de trechos cronometrados. A premiação das duas modalidades será realizada a partir das 16h, na Praça Central de Guaratuba.