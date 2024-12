Por 0s001, Enzo Elias lidera Stock Car na sexta-feira

A Stock Car Pro Series abriu oficialmente, nesta sexta-feira (13), a programação da Super Final BRB, a etapa decisiva da temporada 2024. O Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, recebeu os dois treinos livres do cronograma e viu o dia ser concluído com Enzo Elias (Crown Racing) como o mais rápido. O brasiliense não está entre os finalistas, mas foi um dos destaques do campeonato, inclusive como o primeiro vencedor da categoria em El Pinar, no Uruguai. Na sessão da tarde, Enzo virou 1m38s693 na melhor passagem a bordo do Toyota Corolla #28 para fechar a tabela de tempos na frente. Ele foi um milésimo de segundo mais rápido do que o paulista Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze), que fez o tempo de 1m38s694. O segundo treino, que apontou o melhor tempo do dia, foi muito equilibrado e reuniu 24 pilotos separados por apenas 0s8.

Casagrande busca o tri

No topo do campeonato, Gabriel Casagrande pode sair de Interlagos como o mais jovem tricampeão da Stock Car. Jamais um piloto alcançou tal feito com menos de 30 anos. O paranaense se mostrou bastante feliz com a performance do Chevrolet Cruze #83 ao longo dos treinos em São Paulo.

“Muito contente e satisfeito com o desempenho. Estou bem confiante. Acho que nosso carro se portou bem com todos os jogos de pneus que usamos, em todas as condições. Fechei em sexto, a um décimo do primeiro. Temos carro para brigar pela pole amanhã. Torcer para que a gente caminhe pelo lado certo [sobre o acerto do carro]. Já deu para ver que nosso carro é bom com pneus usados, então isso pode ser nosso trunfo para que possamos conquistar muitos pontos e sair daqui como tricampeão”, destacou.